Президент Молдавии назвал отличительную черту Путина

Молдавский лидер также отметил отличную память Путина Фото: Instagram @dodon_igor

Президент России Владимир Путин не наказывает людей, но и не забывает об их проступках. Таким мнением о российском лидере поделился президент Молдавии Игорь Додон в рамках проекта, готовящегося к 20-летию президентства Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», — заявил президент Молдавии. Додон отметил, что на встречах с Путиным он может себе позволить обсуждать с президентом России любые вопросы, что позволяет быстро приходить к взаимопониманию.

Также Додон признался, что поражен памятью Путина и тем, как он спустя много лет помнит в подробностях факты из российского-молдавских отношений.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон принял приглашение Владимира Путина и приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал 360. Кроме того, в рамках российско-молдавских переговоров Россия приняла решение снизить стоимость поставок российского газа в Молдавию, передает газета «Взгляд».