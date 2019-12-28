Глава ФТС Булавин рассказал о завершении масштабной реформы ведомства

Федеральная таможенная служба (ФТС) России завершает масштабную реформу ведомства. Об этом заявил руководитель ФТС Владимир Булавин.
«Мы планируем завершить масштабную реформу, которой занимались последние два года», — пояснил он. По его словам, ведомство достигло тех целей, которые были поставлены, сообщается на российском таможенном портале.
Булавин рассказал, что главной задачей было повышение управляемости таможенными органами. По его словам, они значительно сократили места таможенного оформления. Раньше таких пунктов было 672, и они располагались на частных площадках. Сейчас же все декларирование будет проходить в 16 специальных центрах.
Еще одной задачей, стоявшей перед ведомством, было разделение таможенного оформления и фактического контроля. Это было необходимо, чтобы повысить независимость принятия решения выпускающим инспектором, а также снизить коррупционные риски.