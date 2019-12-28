«Аэрофлот» на сутки задержал рейс с Ямала в Москву

Пассажирам удалось вылететь на том же самолете. с которым ранее возникли проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Новый Уренгой — Москва был задержан на сутки по технической причине. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ямальского аэропорта.

Airbus A321 должен был вылететь 27 декабря в 09:00 по местному времени, но борт смог вылететь в столицу только 28 декабря в 13:22 (по местному времени). В пресс-службе аэропорта сообщили, что решение о переносе времени вылета было принято авиакомпанией. «Устранили неисправность на воздушном судне и отправили на том же самолете», — уточнили там.

Родственники пассажиров задержанного рейса сообщили, что путешественников не разместили в гостинице и не предоставили еду. При этом им не объяснили причины задержки, передает Life .

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Аэрофлота» не удалось. В компанию был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.