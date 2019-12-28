Зять челябинского экс-губернатора закрывает ресторан, где обедают чиновники

Ресторан держался на плаву только из-за бизнес-ланчей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ресторан «Сова» в Челябинске, самое популярное место у чиновников областного правительства для бизнес-ланчей, закрывается из-за снижения доходов. О закрытии ресторана, одним из собственников которого является Виктор Алистратов, зять покойного экс-губернатора Петра Сумина, «URA.RU» подтвердили в администрации заведения.

«Закрываемся навсегда, сразу после Нового года. Помещение будет сдаваться в субаренду. Здесь откроется новый ресторан, какой еще не знаем. Сосредоточимся на новом ресторане „Моменто“ у памятника Курчатову», — сообщили в ресторане.

«Выручка у „Совы“ упала до нуля. Держались только за счет бизнес-ланчей», — рассказал «URA.RU» источник из ресторанной сферы. «В ресторане днем полно народу, там обедают сотрудники правительства и федеральных структур. Устраивают деловые встречи. А вечером там никого! Хотя еще пять лет назад ресторан был популярен и по вечерам», — рассказал «URA.RU» один из завсегдатаев ресторана.

Согласно данным СБИС, выручка у ресторана действительно сильно упала. В 2018 году выручка ООО «Дизайн-кафе», управляющего рестораном, составила 69,5 млн при расходах в 47,1 млн рублей. А в 2016 году доходы снизились до 6,4 млн рублей, в 2,5 раза меньше расходов. Низкие показатели демонстрируют и другие активы Елистратова, связанные с ресторанами. Так, сервис СБИС оценивает деятельность ООО «Евроазия» как убыточную. При этом у фирм Алистратова нет долгов.

Ресторан «Сова» работает более 20 лет и расположен на первом этаже дома 59 на проспекте Ленина, где находятся федеральные и областные структуры. Само здание находится в областной собственности, но собственники ресторана выкупили площади, воспользовавшись законом о приватизации, еще пять лет назад.