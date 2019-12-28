Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

Самолет благоплучно сел в Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лайнер А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U 62931 Екатеринбург-Симферополь, совершил посадку в пункте вылета — в аэропорту Кольцово. Несколько часов лайнер кружил в окрестностях Екатеринбурга и сжигал топливо до допустимой посадочной массы.

«Самолет благополучно сел, пострадавших нет», — сообщил «URA.RU» источник в экстренных службах.

«Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Как ранее сообщало «URA.RU» А-320 с бортовым номером VP-BQW вылетел в Симферополь в 13 часов. Вскоре после вылета командир воздушного судна сообщил о неправильной работе датчика скорости и запросил разрешения на возвращение. Более трех часов лайнер кружил возле Екатеринбурга, сжигая авиакеросин до допустимой посадочной массы. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.