27 декабря 2019

Аварийный самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, авиация
Самолет благоплучно сел в КольцовоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лайнер А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U 62931 Екатеринбург-Симферополь, совершил посадку в пункте вылета — в аэропорту Кольцово. Несколько часов лайнер кружил в окрестностях Екатеринбурга и сжигал топливо до допустимой посадочной массы.

«Самолет благополучно сел, пострадавших нет», — сообщил «URA.RU» источник в экстренных службах.

«Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Как ранее сообщало «URA.RU» А-320 с бортовым номером VP-BQW вылетел в Симферополь в 13 часов. Вскоре после вылета командир воздушного судна сообщил о неправильной работе датчика скорости и запросил разрешения на возвращение. Более трех часов лайнер кружил возле Екатеринбурга, сжигая авиакеросин до допустимой посадочной массы. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Самолет приземлился
Фото: flightradar24.com

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© Служба новостей «URA.RU»
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