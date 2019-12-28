Самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» с 200 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщил «URA.RU» источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, вскоре после вылета из Кольцово, командир воздушного судна сообщил диспетчеру о срабатывании тревожного датчика, после чего он решил вернуться. Сейчас самолет кружит над Екатеринбургом — сжигает авиакеросин до допустимой посадочной массы. По данным инсайдера, пилоту предстоит летать и жечь топливо еще не меньше часа.
Борт выполнял рейс U62931 Екатеринбург-Симферополь. На борту находятся порядка 200 пассажиров и восемь членов экипажа
В пресс-службе Кольцово пока ситуацию не прокомментировали. Работники пресс-службы «Уральских авиалиний» на телефонные звонки не отвечают.
Речь идет о лайнере А-320 с бортовым номером VP-BQW. Известно, что эта машина первый полет совершила 13 лет назад — 28 ноября 2006 года. Самолет зарегистрирован на Бермудах, в России он находится в лизинге. С 2006 по 2016 год самолет использовал «Аэрофлот». С 25 декабря 2016 года этот лайнер летает под маркой «Уральских авиалиний».