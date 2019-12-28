Источник назвал причину аварийной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

Готовящаяся аварийная посадка в Екатеринбурге лайнера А-320, выполнявшего рейс U 62931 Екатеринбург-Симферополь связана неполадками датчика скорости. Командир воздушного судна сообщил о проблеме диспетчеру аэропорта и принял решение возвращаться.
«КВС сообщил диспетчеру о неправильной работе датчика скорости. Из-за этого принято решение возвращаться. В аэропорту тревогу не объявляли», — сообщил «URA.RU» источник в экстренных службах.
Как ранее сообщало «URA.RU» А-320 вылетел в Симферополь в 13 часов. Вскоре после вылета командир воздушного судна сообщил о технической неисправности. С тех пор лайнер кружит в окрестностях Екатеринбурга и сжигает авиакеросин до допустимой посадочной массы.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что на борту находятся 149 человек и подтвердили, что причиной возврата воздушного судна в аэропорт стало срабатывание датчика неисправности одной из систем. «На данный момент для осуществления безопасной посадки необходимо выработать топливо», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.
Речь идет о лайнере А-320 с бортовым номером VP-BQW. Известно, что эта машина первый полет совершила 13 лет назад — 28 ноября 2006 года. В «Уральских авиалиниях» он летает с 25 декабря 2016 года.