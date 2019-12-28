После встречи с блогером Варламовым мэр Перми решил отдать кому-нибудь миллион рублей

Мэр Перми Дмитрий Самойлов готов заплатить один миллион рублей тому, кто сможет доказать, что приезд в Пермь блогера Ильи Варламова был оплачен администрацией города. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе мэрии. Сам Варламов написал в Instagram, что тоже заплатит этому человеку миллион рублей.
«Объявляю конкурс для журналистов! Если кто-то сможет доказать, что за мой приезд в Пермь хоть кто-то заплатил, я лично готов дать миллион и еще миллион добавит Самойлов (он согласился!)», — написал в Instagram Варламов. Он 28 декабря вместе с мэром Самойловым четыре часа гулял по Перми и снимал программу «БДСМ» («Большая дорога с мэром»).
«URA.RU» рассказывало, что 5 ноября Варламов и Сергей Мезенцев приезжали в Пермь, где случайно оказались в мэрии Перми. Там глава города согласился поучаствовать в съемках «БДСМ», после чего была определена дата следующего визита блогера в Пермь. После этого в telegram-каналах стала появляться информация о том, что мэрии придется заплатить за визит Варламова. Назывались суммы от одного до полутора миллионов рублей.