Выделенные для инвалидов парковочные места сделали свалкой снега Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Парковку для инвалидов в челябинском ТРЦ «Родник» перед Новым годом использовали для складирования убранного с прилегающей территории снега. Об этом сообщил «URA.RU» читатель, вынужденный искать место для своей машины.

«Вся территория под соответствующими знаками завалена горами снега. Сейчас перед праздниками люди массово приезжают за покупками, мест практически нет, — рассказал „URA.RU“ челябинец. — Нам, инвалидам, формально отвели место, чтобы мы могли поставить машины и попасть в ТРК, но все новогоднее настроение — я приехал в „Родник“ выбирать подарки — испортили этим „сюрпризом“».

В администрации ТРК Родник» отказались от комментариев. «Если нужно комментарий, нужно направить запрос собственнику в рабочие часы буднего дня», — ответила корреспонденту «URA.RU» администратор комплекса.

«Родник» является одним из самых популярных торгово-развлекательных центров в Челябинске. Его владельцем является Валерий Юревич.