В московском отеле нашли труп девушки в наручниках

Правоохранители выясняют причину смерти девушки
В номере отеля в центре Москвы найдено тело 27-летней девушки, пристегнутой наручниками к спинке кровати. Следственный комитет выясняет причины смерти.
Известно, что девушка забронировала номер на сутки. С кем она была в номере — пока неизвестно, но правоохранители, по предварительным данным, разыскивают мужчину. По информации РЕН ТВ, следов насильственной смерти на теле погибшей нет.
«В комнате с телом был найден пакет с остатками неизвестного вещества белого цвета. Оно будет направлено на экспертизу», — сообщается на сайте телеканала. СК начал проверку.