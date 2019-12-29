28 декабря 2019

В московском отеле нашли труп девушки в наручниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , мигалка, полиция, проблесковый маячок, полицейская сирена
Правоохранители выясняют причину смерти девушкиФото: depositphotos.com

В номере отеля в центре Москвы найдено тело 27-летней девушки, пристегнутой наручниками к спинке кровати. Следственный комитет выясняет причины смерти.

Известно, что девушка забронировала номер на сутки. С кем она была в номере — пока неизвестно, но правоохранители, по предварительным данным, разыскивают мужчину. По информации РЕН ТВ, следов насильственной смерти на теле погибшей нет.

«В комнате с телом был найден пакет с остатками неизвестного вещества белого цвета. Оно будет направлено на экспертизу», — сообщается на сайте телеканала. СК начал проверку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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