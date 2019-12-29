28 декабря 2019
27 декабря 2019
26 декабря 2019

На Ямале из-за непогоды закрыли аэропорт и зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард, ресторан панорама, ямал, мост через шайтанку
Работу уже прекратили аэропорт Салехарда и автозимникФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) прекратил обслуживание рейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Яма-Ненецкого автономного округа.

«29 декабря аэропорт города Салехарда не принимает и не отправляет рейсы по метеоусловиям», — написано в сообщении на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Дозвониться до аэропорта Салехарда и уточнить информацию о ситуации «URA.RU» не удалось. По справочным телефонам аэропорта никто не взял трубку.

Из-за непогоды также закрыли автозимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Как рассказали «URA.RU» в ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», закрыть дорогу решили из-за сильного ветра и слишком теплой температуры на улице. В ведомстве не смогли дать прогноз, когда ситуация изменится.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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