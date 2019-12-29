На Ямале из-за непогоды закрыли аэропорт и зимник

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) прекратил обслуживание рейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Яма-Ненецкого автономного округа.
«29 декабря аэропорт города Салехарда не принимает и не отправляет рейсы по метеоусловиям», — написано в сообщении на официальной странице ведомства «ВКонтакте».
Дозвониться до аэропорта Салехарда и уточнить информацию о ситуации «URA.RU» не удалось. По справочным телефонам аэропорта никто не взял трубку.
Из-за непогоды также закрыли автозимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Как рассказали «URA.RU» в ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», закрыть дорогу решили из-за сильного ветра и слишком теплой температуры на улице. В ведомстве не смогли дать прогноз, когда ситуация изменится.