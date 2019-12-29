В Минкомсвязи отреагировали на утечку данных пользователей Госуслуг

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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, госуслуги, ярмарка недвижимости
База данных могла попасть в открытый доступ из-за ошибки в работе ПО порталаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минкомсвязи начало проверку в связи с сообщением о том, что данные 30 тысяч пользователей портала Госуслуг оказались в публичном доступе.

«По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — цитирует RNS сообщение пресс-службы министерства. Уточняется, что сейчас системы работают в штатном режиме.

Ранее российские СМИ писали, что данные пользователей Госуслуг появились на форуме, который специализируется на сборе утекших баз данных. В открытом доступе якобы оказались ФИО, дата рождения, данные документов (СНИЛС и ИНН), номер телефона, адрес электронной почты, а также информация о детях. Предполагается, что утечка данный могла произойти из-за сбоев в настройках программного обеспечения портала в Ханты-Мансийском автономном округе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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