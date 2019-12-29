В Минкомсвязи отреагировали на утечку данных пользователей Госуслуг

Минкомсвязи начало проверку в связи с сообщением о том, что данные 30 тысяч пользователей портала Госуслуг оказались в публичном доступе.
«По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — цитирует
Ранее российские СМИ писали, что данные пользователей Госуслуг появились на форуме, который специализируется на сборе утекших баз данных. В открытом доступе якобы оказались ФИО, дата рождения, данные документов (СНИЛС и ИНН), номер телефона, адрес электронной почты, а также информация о детях. Предполагается, что утечка данный могла произойти из-за сбоев в настройках программного обеспечения портала в Ханты-Мансийском автономном округе.