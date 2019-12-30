В России хотят контролировать поведение чиновников на корпоративах

В России могут установить специальные правила для чиновников, чтобы не допустить их непристойного поведения во время корпоративов. С таким предложением к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных нравственных правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий», — приводят «Известия» текст обращения депутата. По словам Петрова, чиновники выступают «лицом государства», поэтому сообщения о непристойном поведении госслужащих на праздничных встречах подрывают авторитет и портят имидж государственной власти.
Также депутат предложил, чтобы власти уделяли больше внимания тому, как расходуются бюджетные средства, предусмотренные для проведения корпоративов.
Ранее RT сообщал, что на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин поддержал идею об ответственности для чиновников, которые оскорбляют граждан. Позже в Госдуме заявили, что госслужащих необходимо лишать должностей за хамство и оскорбления, передает «Национальная служба новостей».