El Pais: Трамп не хочет давать Украине дефицитные «Томагавки» из-за угрозы эскалации конфликта

Трамп заявил, что запуск «Томагавков» по России возможен только силами США Фото: U.S. Navy

Поставка американских крылатых ракет «Томагавк» Украине будет расценена Россией как основание для нанесения ответного удара. Информацию об этом передает испанская газета El Pais. Как отмечается, эти ракеты с ядерными боеголовками визуально не отличаются от обычных, что создает непосредственную угрозу эскалации и вовлечению в конфликт США, поскольку у самого Киев нет необходимой техники и специалистов для работы с «Томагавками».

«Российские медийные „ястребы“ правы, говоря, что визуально „Томагавки“ с ядерной боеголовкой ничем не отличаются от обычных. Москва в таком случае получает законное право на ответный удар», — подчеркивается в аналитическом материале El Pais.

Газета уточняет, что Украина не имеет пусковых установок для «Томагавков», а их поставка финансировалась бы из европейских средств. Даже без развертывания такие ракеты рассматривались бы Москвой как акт прямой эскалации, а реальное применение стало бы возможным не ранее 2027 года.

Продолжение после рекламы

Ракеты типа «Томагавк» не являются уникальным вооружением, способным в одночасье изменить баланс сил в пользу Украины, уточняет испанская газета. В настоящее время в распоряжении украинской армии отсутствуют пусковые установки, совместимые с данным видом ракет, что, в случае их наличия, позволило бы наносить удары по объектам на территории России. Военно-морские силы Украины также не располагают ни кораблями, ни подводными лодками, способными использовать американские боезаряды. Помимо этого, отечественные мобильные комплексы запусков изначально не рассчитаны на модернизацию под применение подобных ракет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что поставки вооружения Украине не будут осуществляться, если это способно создать угрозу национальной безопасности США. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News. 17 октября состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп выразил надежду на то, что Киев обойдется без необходимости получения американских крылатых ракет дальнего радиуса действия «Томагавк». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, в телефонном разговоре с Дональдом Трампом пригрозил, что возможная поставка ракет «Томагавк» нанесет существенный ущерб отношениям двух стран, не говоря уже о перспективах урегулирования на Украине. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.