The Times: спецслужбы США увидели в красивых россиянках шпионок

Контрразведка США полагает, что красивые гражданки России и КНДР якобы могут быть причастны к шпионажу в технологической сфере. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники.

«Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — пишет издание. Авторы материала указывают, что две страны привлекают к шпионажу агентов без обучения — криптоаналитиков, бизнесменов, ученых и инвесторов. Однако никаких доказательств издание не приводит. При этом руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон, как пишет «Лента.ру», якобы сказал, что он является «одним из многих мужчин, на которых в последнее время охотятся иностранные соблазнительницы».