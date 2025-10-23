The Times: спецслужбы США увидели в красивых россиянках шпионок
Издание утверждает, что контрразведка США увидела в российских и китайских красотках шпионок
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Контрразведка США полагает, что красивые гражданки России и КНДР якобы могут быть причастны к шпионажу в технологической сфере. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники.
«Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — пишет издание. Авторы материала указывают, что две страны привлекают к шпионажу агентов без обучения — криптоаналитиков, бизнесменов, ученых и инвесторов. Однако никаких доказательств издание не приводит. При этом руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон, как пишет «Лента.ру», якобы сказал, что он является «одним из многих мужчин, на которых в последнее время охотятся иностранные соблазнительницы».
Ранее пару из России обвинили в работе на российскую разведку в Польше. Якобы они собирали информацию об оппозиционных активистах. Однако российская сторона отрицает обвинения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.