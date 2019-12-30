Югорчанки оголят грудь в защиту животных

Акция должна состоятся в новогодние праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зоозащитницы из ХМАО готовы раздеться, чтобы привлечь внимание жителей к проблемам бездомных животных. О готовящейся акции, которая по заверениям девушек состоится в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске, одна из активисток рассказала «URA.RU».

«В городах должны быть приюты для бездомных животных, где им окажут медицинскую помощь и накормят. В ХМАО существует несколько частных приютов, которые содержатся на деньги волонтеров, но этого мало. Мы хотим своей акцией привлечь внимание к этой проблеме, пусть и таким необычным способом», — добавила зоозащитница Ольга из Нижневартовска.

Точную дату мероприятия Ольга не назвала, лишь сказав, что речь идет о «новогодних праздниках». Также девушка рассказала, что пройдут акции в виде пикетов, а прикрывать наготу участницы будут плакатами с призывами строить приюты. Волонтер группы помощи животным «Право на жизнь» из Нефтеюганска Ульяна Ястремская об идее услышала впервые и отнеслась к ней неоднозначно. «Мы за то, чтобы решались проблемы бездомных животных, но какой смысл этой акции? Будут те, кто снова назовет зоозащитников шизанутыми, но кто-то и поддержит. Продуктивней решать такие вопросы идя на диалог с властью, выискивая деньги на строительство приютов у спонсоров, меняя мировоззрение людей», — считает Ястремская.

Ранее «URA.RU» писало и о других экстравагантных способах борьбы с проблемой бездомных животных. Так, защитники собак из Нижневартовска планировали выкрасть их из службы отлова. А жители Пыть-Яха даже предложили лишить депутатов зарплат, а сэкономленные деньги направить на строительство приюта.