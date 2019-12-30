Тюменцам будет сложнее попасть на железнодорожный вокзал

Теперь сумки тюменских пассажиров будут просвечивать на специальных устройствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На тюменском железнодорожном вокзале с 1 января запускают в работу оборудование для досмотра багажа. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Оборудование три года стояло без работы.

«Интроскопы (оборудование для досмотра багажа с движущейся лентой — прим. ред.) будут работать на четырех точках: один на входе с привокзальной площади и три — на выходах со стороны перронов», — отметили в компании. Пассажиров уже предупреждают о нововведениях с помощью объявлений по громкой связи — из-за новой системы проверки время попадания людей в зал ожидания и на платформы может увеличиться. Поэтому всех путешественников просят приезжать на тюменский вокзал заблаговременно.

Ранее «URA.RU» сообщало, что оборудование для досмотра багажа, которое должны были установить на тюменском вокзале, обошлось транспортникам в 8,6 млн рублей. На протяжении трех лет оно не использовалось из-за отсутствия военизированной охраны, на которую РЖД не выделяло финансирование. Однако с 2020 года деньги выделили, договор со спецохраной заключили на ближайшие пять лет.