10 июня 2025

В Тюмени подорожало молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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Молоко подорожало на 4,6%
Молоко подорожало на 4,6% Фото:

В тюменских магазинах подорожало молоко. По сравнению с концом 2024 года продукт вырос в цене на 4,6%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр».

«В Тюмени в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года подорожало молоко. Рост составил 4,6%», — сообщили аналитики сервиса.

Стоимость молока была проанализирована в региональных торговых сетях. Исследовался продукт объемом 0,9 литра, средняя стоимость бутылки составила 92 рубля.

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В тюменских магазинах подорожало молоко. По сравнению с концом 2024 года продукт вырос в цене на 4,6%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр». «В Тюмени в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года подорожало молоко. Рост составил 4,6%», — сообщили аналитики сервиса. Стоимость молока была проанализирована в региональных торговых сетях. Исследовался продукт объемом 0,9 литра, средняя стоимость бутылки составила 92 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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