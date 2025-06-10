В Тюмени подорожало молоко

Молоко подорожало на 4,6%
В тюменских магазинах подорожало молоко. По сравнению с концом 2024 года продукт вырос в цене на 4,6%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр».
«В Тюмени в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года подорожало молоко. Рост составил 4,6%», — сообщили аналитики сервиса.
Стоимость молока была проанализирована в региональных торговых сетях. Исследовался продукт объемом 0,9 литра, средняя стоимость бутылки составила 92 рубля.
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