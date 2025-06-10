Тюменские магазины временно ограничат торговлю алкоголем

Алкоголь в Тюмени не будут продавать из-за Дня России
В Тюмени на дверях продуктовых магазинов появились объявления о запрете на торговлю алкоголем 12 июня. Об этом URA.RU сообщили горожане.
«В Тюмени многие магазины и алкомаркеты повесили объявления о том, что 12 июня в городе будет запрещена торговля алкоголем. Запрет, вроде бы как, продлится один день», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что запрет на торговлю алкоголем введен согласно постановлению правительства региона. Он связан с празднованием Дня России, который отмечается в РФ 12 июня.
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