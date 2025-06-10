10 июня 2025

Тюменские магазины временно ограничат торговлю алкоголем

В Тюмени 12 июня не будут продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь в Тюмени не будут продавать из-за Дня России
Алкоголь в Тюмени не будут продавать из-за Дня России Фото:

В Тюмени на дверях продуктовых магазинов появились объявления о запрете на торговлю алкоголем 12 июня. Об этом URA.RU сообщили горожане. 

«В Тюмени многие магазины и алкомаркеты повесили объявления о том, что 12 июня в городе будет запрещена торговля алкоголем. Запрет, вроде бы как, продлится один день», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что запрет на торговлю алкоголем введен согласно постановлению правительства региона. Он связан с празднованием Дня России, который отмечается в РФ 12 июня.

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В Тюмени на дверях продуктовых магазинов появились объявления о запрете на торговлю алкоголем 12 июня. Об этом URA.RU сообщили горожане.  «В Тюмени многие магазины и алкомаркеты повесили объявления о том, что 12 июня в городе будет запрещена торговля алкоголем. Запрет, вроде бы как, продлится один день», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Ранее агентство писало о том, что запрет на торговлю алкоголем введен согласно постановлению правительства региона. Он связан с празднованием Дня России, который отмечается в РФ 12 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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