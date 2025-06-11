Лето в разгаре: где в Тюмени отдохнуть у воды

Под Тюменью существует более десятка мест для отдыха у воды
В окрестностях Тюмени находится более десятка баз отдыха, где можно отдохнуть у воды. Однако только в трех из них официально разрешено купаться. Куда поехать в жаркие выходные — в подборке URA.RU.
В Тюмени официально разрешили купаться на трех пляжах — в районе «Верхнего бора», санатория «Сибирь» и пруда Лесной. Они имеют санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора.
На других базах купаться запрещено, однако, отдыхать у воды, нет. Куда еще можно съездить:
- база отдыха «Боровое»;
- озеро Боброе в комплексе «Кулига парк»;
- пляжный клуб Lipovoe;
- пляж «Куба»;
- база отдыха «Ясная поляна».
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