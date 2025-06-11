Лето в разгаре: где в Тюмени отдохнуть у воды

В Тюмени разрешено купаться только в трех водоемах
© Служба новостей «URA.RU»
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Под Тюменью существует более десятка мест для отдыха у воды
Под Тюменью существует более десятка мест для отдыха у воды Фото:

В окрестностях Тюмени находится более десятка баз отдыха, где можно отдохнуть у воды. Однако только в трех из них официально разрешено купаться. Куда поехать в жаркие выходные — в подборке URA.RU.

В Тюмени официально разрешили купаться на трех пляжах — в районе «Верхнего бора», санатория «Сибирь» и пруда Лесной. Они имеют санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора.

На других базах купаться запрещено, однако, отдыхать у воды, нет. Куда еще можно съездить:

  • база отдыха «Боровое»;
  • озеро Боброе в комплексе «Кулига парк»;
  • пляжный клуб Lipovoe;
  • пляж «Куба»;
  • база отдыха «Ясная поляна».

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В окрестностях Тюмени находится более десятка баз отдыха, где можно отдохнуть у воды. Однако только в трех из них официально разрешено купаться. Куда поехать в жаркие выходные — в подборке URA.RU. В Тюмени официально разрешили купаться на трех пляжах — в районе «Верхнего бора», санатория «Сибирь» и пруда Лесной. Они имеют санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. На других базах купаться запрещено, однако, отдыхать у воды, нет. Куда еще можно съездить:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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