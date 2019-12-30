The Guardian включила Суркова в топ-10 важнейших политиков 2020 года

Владислав Сурков удостоился комплиментов от британской прессы Фото: Александр Мамаев

Британская газета The Guardian включила советника президента РФ Владислава Суркова в топ-10 мировых политиков, которые определят 2020-й год. По мнению авторов материала, реальное влияние Суркова выходит далеко за пределы его прямых обязанностей.

«На бумаге Сурков — советник президента, курирующий вопросы, связанные с восточной Украиной. Но его влияние, по общему мнению, распространяется гораздо дальше», — отмечает The Guardian.

По оценкам издания, Сурков — искусный практик политики пост-правды, который хорошо умеет управлять информационными кампаниями. Авторы материала называют Суркова «серым кардиналом Кремля» и напоминают, что именно он является автором концепции «суверенной демократии» — открытой политической системы, которая контролируется сверху.



Ранее «URA.RU» сообщало, что Сурков оказался в центре скандала из-за информации, распространенной главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Представитель украинской стороны сообщил, что в ходе переговоров по ситуации в Донбассе у Суркова якобы сдали нервы, после чего он бросил бумаги на пол. Позже российский политик заявил, что словам Авакова не стоит верить, поскольку в беседе он не принимал участие.