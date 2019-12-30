Депутаты из ХМАО лишились зарплаты, но припасли себе «золотые парашюты»

В 2020 году все депутаты думы Пыть-Яха будут работать бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Пыть-Яха на заседании городской думы приняли решение лишить спикера и вице-спикера зарплаты. Об этом «URA.RU» сообщила одна из народных избранниц Светлана Руденко.

«15 депутатов проголосовали за такое решение. Председатель думы Олег Шевченко воздержался, еще два человека не присутствовали на заседании и не оставили доверенностей», — прокомментировала ход голосования Руденко. Она также добавила, что после регистрации изменений в устав Пыть-Яха руководство думы в 2020 году перестанет получать денежное вознаграждение за работу.

Тем не менее, источник «URA.RU» в депутатском корпусе сообщил, что у спикера думы осталось порядка 175 дней неиспользованного отпуска. «Он сможет их использовать в следующем году, это около двух миллионов рублей», — рассказал инсайдер. Сам Шевченко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил информацию о неизрасходованных днях отпуска и заявил, что не намерен уходить со своего поста до окончания срока полномочий в 2021 году.

Вице-спикер думы Пыть-Яха Алексей Бятиков в беседе с журналистом агентства также сообщил, что не собирается складывать с себя полномочия и продолжит депутатскую деятельность в прежнем качестве. «Большего отпуска у меня не осталось. О моем дальнейшем трудоустройстве вы узнаете позже», — заявил Бятиков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что идея с лишением зарплаты руководителей думы Пыть-Яха обсуждалась с весны. Местные зоозащитники даже предложили мэрии сэкономленные средства на содержании депутатов отдать на строительство приюта для бездомных животных.