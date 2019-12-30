Фигурист едва не лишился зрения Фото: страница Евгения Плющенко в Instagram

Фигурист Евгений Плющенко получил серьезную травму лица во время любительского хоккейного матча. По признанию спортсмена, он был в одном миллиметре от потери глаза.

Как рассказал Плющенко, на последней минуте матча он налетел на клюшку оппонента. В итоге крюк клюшки попал под защитное стекло шлема. «Первое ощущение, что у меня не было глаза. Я почувствовал, что у меня течет кровь, страх был. Это ужасно», — приводит слова Плющенко Life.ru .

Спортсмен уточнил, что операция длилась около часа. «Доктор сказал: „Еще миллиметр — и глаза бы не было“», — отметил Плющенко. Он добавил, что его жена, продюсер Яна Рудковская не сразу узнала об инциденте. Спортсмен рассказал ей о случившемся только после того, как она заметила швы на его лице.

Ранее агентство Nation News рассказывало о проблемах, с которыми столкнулся Плющенко в ходе выступления в Румынии. По признанию фигуриста, он никогда ранее не катался на таком плохом ледовом покрытии. В результате Плющенко пробил коньком элемент оборудования и упал.