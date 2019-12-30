Тюменский суд решил судьбу Антипинского НПЗ несмотря на протесты компании Тимченко

АНПЗ должен кредиторам более 252 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Тюменский арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства на Антипинском НПЗ (АНПЗ). Информацию об этом передает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Процедура на предприятии, признанном банкротом, введена сроком на шесть месяцев.

Суд принял доводы арбитражного управляющего АНПЗ Константина Сичевого, который заявил о том, что в результате исследования финансовой документации завода была выявлена задолженность в размере 252,2 млрд рублей. «Признаков фиктивного банкротства не выявлено. В наличии признаки преднамеренного банкротства. Восстановление финансовой дееспособности невозможно», — отметил он. Сичевой назначен судом конкурсным управляющим.

Выводы о том, что предприятие не сможет восстановить финансовое состояние и выплатить имеющиеся долги на заседании подтвердил и московский экономист Олег Кустов, которого привлекали как эксперта к исследованию финансового состояния АНПЗ. Не возражали против такой формулировки и представители тюменского предприятия.

Возразили против введения конкурсного производства представители компаний-кредиторов — «Трансойл» (принадлежит миллиардеру Геннадию Тимченко) и банка «Абсолют». Они заявили о том, что финансовый отчет не был подготовлен правильно — не включены финансовые результаты за 2019 год. Однако арбитражный управляющий отметил, что эти данные еще не прошли аудит, а промежуточные результаты не могут быть учтены.

Ранее «URA.RU» сообщало, что предприятие начали готовить к продаже, сменив компанию — держателя реестра акционеров.