Сбербанк продает активы на Ямале

Сбербанк России готовится продать офисные здания в Надыме, Муравленко и Ноябрьске (ЯНАО). Информация о планах по реализации активов размещена на сайте Российского аукционного дома (РАД).
Начальная цена за одноэтажное здание в Надыме общей площадью 150 квадратных метров составляет 8,3 млн рублей. Объект расположен по адресу Ленинградский проспект, 11. За эти деньги потенциальный победитель может получить благоустроенную территорию с парковкой вокруг офиса. А также все необходимые инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электричество. Дата проведения продажи пока не известна.
В Муравленко Сбербанк выставил на продажу здание площадью 631,6 «квадрата» в центре города с последующей арендой офисов под собственные нужды (322,7 кв. м.). «Ближайшее окружение объекта — административные здания и многоэтажные жилые дома с включенными помещениями социально-бытового назначения. Парковка на 10-15 машиномест», — уточняется на сайте РАДа. Лот находится в стадии формирования, поэтому дата и цена продажи здания пока не известны.
Самым дорогим из выставленных на продажу офисов в ЯНАО является здание Сбербанка в Ноябрьске. За объект общей площадью 276 квадратных метров просят около 15,5 млн рублей. Здание находится на улице Высоцкого, 34. Также, как и в Муравленко Сбербанк реализует этот объект с последующей арендой под собственные нужды (182,7 кв. м.).
Получить оперативный комментарий в пресс-службе Сбербанка не удалось. Был направлен запрос.