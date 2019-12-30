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Сбербанк продает активы на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Сбербанк выставил на продажу три офиса на ЯмалеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сбербанк России готовится продать офисные здания в Надыме, Муравленко и Ноябрьске (ЯНАО). Информация о планах по реализации активов размещена на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Начальная цена за одноэтажное здание в Надыме общей площадью 150 квадратных метров составляет 8,3 млн рублей. Объект расположен по адресу Ленинградский проспект, 11. За эти деньги потенциальный победитель может получить благоустроенную территорию с парковкой вокруг офиса. А также все необходимые инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электричество. Дата проведения продажи пока не известна.

В Муравленко Сбербанк выставил на продажу здание площадью 631,6 «квадрата» в центре города с последующей арендой офисов под собственные нужды (322,7 кв. м.). «Ближайшее окружение объекта — административные здания и многоэтажные жилые дома с включенными помещениями социально-бытового назначения. Парковка на 10-15 машиномест», — уточняется на сайте РАДа. Лот находится в стадии формирования, поэтому дата и цена продажи здания пока не известны.

Самым дорогим из выставленных на продажу офисов в ЯНАО является здание Сбербанка в Ноябрьске. За объект общей площадью 276 квадратных метров просят около 15,5 млн рублей. Здание находится на улице Высоцкого, 34. Также, как и в Муравленко Сбербанк реализует этот объект с последующей арендой под собственные нужды (182,7 кв. м.).

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Сбербанка не удалось. Был направлен запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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