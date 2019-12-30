Настроение россиян изменилось впервые за три года

Количество оптимистов среди россиян в 2019 году выросло с 23% до 25%. Это произошло впервые после падения показателя на протяжении трех лет, говорится в результатах исследования международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.
«Наши соотечественники стали отмечать положительные изменения в жизни страны, которые возвращают надежду впервые после тяжелого 2015 года», — цитирует исследование РИА «Новости». Отмечается, что плохого от 2020 года ждут 23% опрошенных россиян.
В это же время оптимистично настроены в отношении нового года 42% респондентов из Украины. Пессимистичной точки зрения придерживаются 17%, а нейтральной — 26% опрошенных украинцев. В целом, 37% населения Земли надеются на лучшее в 2020 году. Пессимистом остается каждый четвертый житель планеты. А 31% опрошенных не ждет никаких особых изменений. В опросе, который лег в основу исследования, приняли участие 45 тысяч человек в 46 странах мира.
Индекс оптимизма рассчитывается путем вычитания количества пессимистичных ответов в процентном соотношении из оптимистичных. В России он составляет 2 процентных пункта. Показатель по миру равен 12 процентным пунктам. Самый высокий показатель отмечается в Перу — 62 процентных пункта, Албании и Нигерии — 61 процентный пункт. Самый низкий индекс оптимизма зафиксирован в Ливане — минус 71 процентный пункт, Гонконге — минус 55 процентных пунктов и Иордании — минус 53 процентных пункта.