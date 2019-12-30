Мать раненного в забайкальской бойне срочника рассказала о состоянии сына

Мать раненого солдата не подтвердила информацию о том, что он находится в реанимации Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Мать раненного во время расстрела в Забайкалье тюменского срочника Евгения Графова не подтвердила информацию о том, что он пришел в себя. Об этом она рассказала журналисту «URA.RU».

«В состоянии, к сожалению, нет никаких изменений», — сообщила она. И отметила, что ее сын по-прежнему находится в коме на аппарате искусственного дыхания, и не приходил в сознание. Ранее один из источников агентства сообщил, что Евгению Графову отключили ИВЛ и перевели в палату интенсивной терапии для восстановления работы мышц. По информации инсайдера, его периодически вводят в искусственный сон, однако солдат узнает родственников и у него двигается правая рука. Собеседник тогда предположил, что матери пострадавшего запретили разглашать информацию о состоянии здоровья. В главном военном следственном управлении СК РФ, которое занимается делом о расстреле солдат в Забайкалье, «URA.RU» сообщили, что не комментируют данное дело в интересах следствия.

Ранее «URA.RU» писало, что мама раненого Ирина Графова сообщала о небольшом улучшении состояния сына — он начал реагировать на голоса родных и улыбаться. Уроженец Тюменской области Евгений Графов стал жертвой своего земляка Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября расстрелял своих сослуживцев во время смены караула. Погибли 8 человек, 2 оказались в больнице. В течение некоторого времени после происшествия родственникам пострадавших запрещали общаться с журналистами.