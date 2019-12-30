Россияне стали дольше жить

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Полуфинал конкурса Лидеры России в Корпоративном Университете Сбербанка в пос. Аносино. Москва, люди, вид сверху, бизнесмены
Сократилась смертность от туберкулеза и от внешних причинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года увеличилась на полгода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 73,4 года. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

«Благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Это не окончательные данные», — приводит ее слова РИА «Новости». Отмечается, что Минздрав надеется, что показатели года будут еще лучше.

Скворцова подчеркнула, что в России в 2019 году удалось достичь минимальных за всю историю показателей по младенческой смертности. Всего в этом году было 4,8 случаев смертей на тысячу родившихся живыми. Министр заявила, что в целом стало в три раза меньше смертей от туберкулеза. Также, по ее словам, смертность от внешних причин сократилась на 4,5%.

Ранее специалисты Росстата на основании тенденций рождаемости, смертности и миграции составили демографический прогноз на ближайшие годы. Согласно прогнозу, численность россиян может вырасти до 150 млн человек уже к 2036 году, передает агентство Nation News.

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