Жители ХМАО боятся оказаться на улице из-за выяснения отношений между чиновниками

Претензии УФАС Югры и администрации Сургутского района дошли до стадии суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Белый Яр боятся оказаться на улице после того, как переехали в новостройку по программе переселения из аварийного жилья. В арбитражном суде ХМАО сейчас рассматривают иск антимонопольной службы Югры к администрации Сургутского района о признании сделки по покупке квартир недействительной, о чем «URA.RU» сообщили обеспокоенные жители.

«Нам пришла повестка о том, что принять участие в следующем судебном заседании в качестве третьего лица. Мы недавно переехали в новую квартиру, набрали кредитов, делаем ремонт. А после таких новостей боимся, что квартиру могу отобрать, если администрация проиграет иск. А как возвращаться обратно в аварийный дом?», — недоумевает женщина. Она также добавила, что попыталась обратиться в мэрию, однако ответов на интересующие вопросы не получила.

В картотеке дел арбитражного суда ХМАО содержится информация о том, что следующее судебное заседание между УФАС Югры и администрацией Сургутского района состоится 27 января. На него в качестве третьих лиц приглашены 35 жителей Белого Яра, которые были переселены в рамках программы. Дозвониться до представителей УФАС Югры журналисту «URA.RU» не удалось. В пресс-службе администрации Сургутского района отказались давать какие-либо комментарии до окончания судебного процесса.

Депутат поселка Белый Яр Наталья Матвийчук, в адрес которой также обращались жители, рассказала корреспонденту «URA.RU», что пыталась выяснить позицию на этот счет у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Однако он оставил ее сообщения без ответа.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о претензиях антимонопольной службы ХМАО к мэрии из-за условий контракта по покупке квартир для жителей, проживающих в аварийном жилье. В жалобе УФАС речь шла об объединении квартир на аукционе в один лот.