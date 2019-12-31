На «России 1» в новогоднюю ночь покажут пародии на Трампа, Макрона и Джонсона

В новогоднем эфире одного из ведущих каналов РФ высмеют западных политиков Фото: телеканал «Россия 1»

Федеральный телеканал «Россия 1» в ночь с 31 декабря на 1 января не смог отказаться от актуальной политической повестки: в его новогоднем эфире будет показана пародия на лидеров США, Франции и Великобритании Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона.

«Для тех, кто ценит стойкую традицию, проведут „Новогодний парад звезд“ (Россия 1, 22.50). В этом году — он насквозь политический, злободневный. Музыкальную сатиру приготовили сразу несколько артистов: дуэт Дмитрий Харатьян и Игорь Верник споет песню „Кто на новенького?“ — после пресс-конференции президента РФ, где звучал вопрос о транзите власти. Ведущая вечера Анна Ковальчук и актер Гоша Куценко передадут привет известному борцу с коррупцией при помощи песни „Главное, чтобы преступник сидел“. А Юрий Стоянов, Николай Басков и Юрий Аскаров разыграют миниатюру „Трамп, Макрон и Джонсон“ фактически в традициях Comedy Club.», — пишет «Комсомольская правда».

В остальном же новогоднее шоу «России 1» не будет отличаться от предыдущих лет: в студии канала снова перед сценой расставят круглые столики, а звезды эстрады с улыбками на лицах будут аплодировать и чокаться бокалами с шампанским, пока за их спинами в разные стороны летает серпантин. По мнению экспертов, крупнейшие российские каналы еще долго не смогут отказаться от новогодних эфиров в привычном формате «голубых огоньков». Об этом рассказал « Коммерсанту » директор Национального исследовательского центра телевидения и радио Алексей Самохвалов.

А в январские праздники зрителям «России 1» покажут концерт «Песня года» с участием привычных звезд эстрады, который будет «разбавлен» выступлением недавно вновь выступившей в РФ Софии Ротару (она сделала эта, несмотря на травлю, развернувшуюся в СМИ и соцсетях). Помимо нее, в концерте выступят Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Светлана Лобода, Егор Крид, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Елка, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Руки вверх, «А-Студио», Александр Буйнов, Валерия, Жасмин, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лолита, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Таисья Повалий, Иванушки Int и многие другие.