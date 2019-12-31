В Москве угнали фуру с мандаринами для уральцев

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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, бананы, покупатель, фрукты, мандарины, магазин
Часть пермских магазинов и рынков осталась без мандариновФото: Илья Московец © URA.RU

В Москве угнали фуру с 17 тоннами мандаринов, предназначенных для пермяков. Мошенники позвонили водителю машины и попросили привезти груз в столицу.

«Так он и сделал. Привез товар в „Фуд Сити“, оставил мандарины там и свалил», — сообщает telegram-канал Mash. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что владелец груза поздно заметил подвох. Теперь часть пермских магазинов и рынков осталась без мандаринов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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