В Москве угнали фуру с мандаринами для уральцев

Часть пермских магазинов и рынков осталась без мандаринов
В Москве угнали фуру с 17 тоннами мандаринов, предназначенных для пермяков. Мошенники позвонили водителю машины и попросили привезти груз в столицу.
«Так он и сделал. Привез товар в „Фуд Сити“, оставил мандарины там и свалил», — сообщает telegram-канал Mash. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что владелец груза поздно заметил подвох. Теперь часть пермских магазинов и рынков осталась без мандаринов.