Челябинский «Трактор» проигрывает матч против «Автомобилиста»

28 октября 2025 в 21:45
«Трактор» опустился на шестое место в Восточной конференции КХЛ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» со счетом 2:1 проиграл в серии буллитов в игре с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщает смотревший игру корреспондент URA.RU.

«Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Овертайм не принес результата. В серии послематчевых буллитов „Автомобилист“ выиграл со счетом 1:0» — сообщает корреспондент агентства.

Общий итог встречи 2:1 в пользу Екатеринбурга. В итоге «Автомобилист» закрепился на третьем месте Восточной конференции КХЛ, «Трактор» опустился с пятого на шестое место.

