Челябинский «Трактор» проигрывает матч против «Автомобилиста»

«Трактор» опустился на шестое место в Восточной конференции КХЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» со счетом 2:1 проиграл в серии буллитов в игре с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщает смотревший игру корреспондент URA.RU.

«Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Овертайм не принес результата. В серии послематчевых буллитов „Автомобилист“ выиграл со счетом 1:0» — сообщает корреспондент агентства.