Президент посмертно наградил школьника из Сибири, утонувшего при спасении детей

Президент России Владимир Путин посмертно наградил 14-летнего Артура Рахимова из Омска, который бросился спасать провалившихся в полынью мальчиков. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Рахимова Артура Данияровича (посмертно)», — сказано в документе.
Инцидент произошел в апреле 2019 года, когда юнармеец Артур кинулся спасать двух 8-летних мальчиков, провалившихся под лед искусственного котлована, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». Спасти одного из ребят Артуру не удалось, сам он так же не смог самостоятельно выбраться из воды. Ранее подростка посмертно наградили ведомственной медалью Следственного комитета России за «Доблесть и отвагу».