Вадим Шумков поздравил жителей Курганской области с Новым годом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с новогодним обращением и попросил их «перестать ныть» и начать работать. Соответствующее поздравление появилось на его официальной странице в Instagram.

«Результаты этого года показали, что если мы захотим, то вместе мы можем добиться всего, что нам необходимо. Нужно только перестать болтать, ныть, критиковать других, а также сыпать бесполезными советами там, где нужно просто взять и поработать», — заявил Шумков. По его словам, граждане должны сами организовывать «добрые и созидательные перемены». Также Шумков призвал жителей Курганской области сделать так, чтобы регион перестали ассоциировать с «серостью и отсталостью». «Это и есть наш новый курганский подход», — пояснил политик.

Шумков подытожил, что Курганская область «начала подниматься». «Пусть с преодолением, болезненным выходом из многолетней спячки, но мы начали развиваться и расти». Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в развитии региона в уходящем году. Курганский губернатор анонсировал на следующий год «более масштабные планы».