Аварии способствовал сильный снегопад
В Балашовском районе (Саратовская область) на трассе перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17:20 по местному времени. Водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. «В результате двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Всего в момент ДТП в автобусе находились 11 человек. По уточненной информации, аварии способствовал сильный снегопад. По факту происшествия начата проверка.