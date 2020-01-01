31 декабря 2019

В Саратовской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Аварии способствовал сильный снегопадФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Балашовском районе (Саратовская область) на трассе перевернулся микроавтобус с 11 пассажирами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 17:20 по местному времени. Водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. «В результате двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Всего в момент ДТП в автобусе находились 11 человек. По уточненной информации, аварии способствовал сильный снегопад. По факту происшествия начата проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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