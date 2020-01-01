Захарова назвала самое радостное событие 2019 года

Самым радостным и одновременно самым тяжелым событием 2019 года стало возвращение в РФ Марии Бутиной, которая 18 месяцев провела под стражей в США из-за подозрений в шпионаже. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это было все в одном. Это дорога длиною в полтора года. Это дорога со взлетами и падениями. То казалось, что все должно вот-вот разрешиться, потом снова обрыв, и вот наконец-то!», — передает слова Захаровой RT.
Представитель МИД уточнила, что в данной ситуации был важен конкретный результат. При этом Захарова подчеркнула, что, помимо юридической поддержки, необходимо было помогать Бутиной и морально, чтобы ее не сломала американская система.
Мария Бутина была арестована американскими спецслужбами в июле 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой и работе иностранным агентом без лицензии. В конце октября 2019 года россиянка была освобождена.