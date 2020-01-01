Гомеопат посоветовал россиянам средство от похмелья, которое используют разведчики

Тиосульфат натрия поглощает алкоголь Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Избавиться от алкогольного отравления поможет тиосульфат натрия. Данное средство посоветовал гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик в эфире радио Sputnik .

«Могу посоветовать одно средство — это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он поглощает алкоголь», — рассказал эксперт. По его словам, данное средство также применяют врачи для лечения алкоголизма. При этом, как отмечает Лущик, нужно строго соблюдать дозировку, в противном случае препарат может вызвать диарею и рвоту.

Гомеопат рассказал и о более традиционном методе борьбы с похмельем в случае, если лекарства не оказалось под рукой. При алкогольном отправлении нужно просто пить больше воды, напомнил он.