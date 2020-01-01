Символом 2020 года стала мышь
Во Владивостоке вандалы сожгли мышь, символ 2020 года. До этого новогоднюю фигуру повредил автомобилист, устроивший дрифт на главной площади города.
«Мышь в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», — сообщил корреспонденту РИА «Новости» представитель городской администрации. Отмечается, что стоимость конструкции составляет 677 тысяч рублей.
Ранее полиция задержала местного жителя, который катался на автомобиле вокруг новогодней елки. Тогда же он и повредил дорогостоящую фигуру. Возбуждено дело об административном правонарушении. Виновнику предстоит компенсировать ущерб. Отмечается, что водитель был трезв.
Мышь осталась лежать на главной площади Владивостока
Символ года сожгли вандалы