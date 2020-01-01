31 декабря 2019

В центре Владивостока символ года сбили на машине и подожгли. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Символом 2020 года стала мышьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во Владивостоке вандалы сожгли мышь, символ 2020 года. До этого новогоднюю фигуру повредил автомобилист, устроивший дрифт на главной площади города.

«Мышь в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», — сообщил корреспонденту РИА «Новости» представитель городской администрации. Отмечается, что стоимость конструкции составляет 677 тысяч рублей.

Ранее полиция задержала местного жителя, который катался на автомобиле вокруг новогодней елки. Тогда же он и повредил дорогостоящую фигуру. Возбуждено дело об административном правонарушении. Виновнику предстоит компенсировать ущерб. Отмечается, что водитель был трезв.

Мышь осталась лежать на главной площади Владивостока
Фото: ИА PrimaMedia
Символ года сожгли вандалы
Фото: ИА PrimaMedia

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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