Онколог назвал единый симптом для различных видов рака

Обратиться к врачу советуют, если постоянное утомление не проходит даже после отдыха Фото: Анна Майорова © URA.RU

Хроническая усталость является симптомом почти всех онкологических заболеваний. Постоянное утомление может стать причиной для обращения к врачу.

«Речь идет о хронической усталости, которая не отступает, даже если вы много спите и вволю отдыхаете», — пишет « Царьград » со ссылкой на врача-онколога. Постоянное утомление может стать тревожным симптомом, если любая физическая нагрузка дается очень тяжело, а потеря энергии в течение дня происходит очень резко.

Также не стоит забывать про другой симптом онкологического заболевания — резкая потеря веса. При наличии этих тревожных признаков нужно обратиться к врачу и сдать анализы, пишет издание.

Ранее специалисты уже называли симптомы рака, которым люди годами не придают значения. Признаком онкологического заболевания, в том числе, могут быть пигментные пятна, рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева.