01 января 2020

Омбудсмен Москвы займется девочкой, пропавшей в новогоднюю ночь. Из семьи ребенка изымали уже двух детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ребенок, подросток, дети, косплей, хвостик
Пропавшая в новогоднюю ночь девочка жила в антисанитарных условияхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева займется ситуацией с исчезновением 7-летнего ребенка в новогоднюю ночь.

Напомним, девочку увела из дома знакомая семьи. Позже обеих нашли, а предполагаемая похитительница заявила, что поступила так, чтобы ребенок не пострадал в конфликте, который происходил между матерью ребенка и ее сожителем, уточняет телеканал 360.

«Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться. Сделаем запрос в департамент соцзащиты», — приводит РИА «Новости» слова Потяевой.

Уточняется, что девочка вынуждена жить в антисанитарных условиях. По информации телеканала РЕН ТВ, в квартире ее семьи везде разбросаны окурки, а в туалете вместо унитаза стоит ведро.

Сообщается, что ранее из этой семьи уже были изъяты два ребенка. Судьба похищенной девочки сейчас также решается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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