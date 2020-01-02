Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева займется ситуацией с исчезновением 7-летнего ребенка в новогоднюю ночь.
Напомним, девочку увела из дома знакомая семьи. Позже обеих нашли, а предполагаемая похитительница заявила, что поступила так, чтобы ребенок не пострадал в конфликте, который происходил между матерью ребенка и ее сожителем, уточняет телеканал 360.
«Надо посмотреть, что там за ситуация, разобраться. Сделаем запрос в департамент соцзащиты», — приводит РИА «Новости» слова Потяевой.
Уточняется, что девочка вынуждена жить в антисанитарных условиях. По информации телеканала РЕН ТВ, в квартире ее семьи везде разбросаны окурки, а в туалете вместо унитаза стоит ведро.
Сообщается, что ранее из этой семьи уже были изъяты два ребенка. Судьба похищенной девочки сейчас также решается.