Жители двух уральских городов признаны самыми матерящимися в России

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Клипарт depositphotos.com, агрессия, крик, конфликт, ругань, ненависть, упреки
Под подсчетам социологов, почти 20% россиян регулярно слышат мат в повседневной жизниФото: depositphotos.com

Жители Сургута и Нижневартовска (ХМАО) признаны самыми матерящимися в России. Опрос проводился в городах с населением не менее 250 тысяч человек.

Как сообщает «Российская газета», исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ. В ходе опроса выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурную брань слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних городов России. По данным социологов, чаще всего мат слышен и на улицах Владивостока, Новосибирска, Хабаровска. На противоположном конце рейтинга оказались Санкт-Петербург, Петрозаводск, Чебоксары, Вологда и Химки.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый россиянин матерится. Опрос проводился среди граждан в возрасте от 18 лет и старше, напоминает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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