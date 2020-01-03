02 января 2020

Экс-министру культуры выдадут миллион рублей за вклад в журналистику

© Служба новостей «URA.RU»
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Одну из десяти премий за заслуги в области СМИ присудили экс-министру культуры Михаилу ШвыдкомуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев присудил одну из десяти наград за заслуги в области СМИ телеведущему и бывшему министру культуры Михаилу Швыдкому. Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте российского правительства 3 января.

«Премия за персональный вклад в развитие средств массовой информации присуждается ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому», — сообщается в пояснительной записке к документу. Помимо Швыдкого премию вручат еще пяти соискателям и четырем коллективам. Среди них — сотрудники отдела культуры газеты «Коммерсант» во главе с Сергеем Ходневым и обозреватель отдела культуры «Российской газеты» Валерий Кичин.

Награды за заслуги в области журналистики учредили в 2013 году. Правительство присуждает премии в размере миллиона рублей 10 номинантам — в их числе отдельные лица и СМИ, которые добились значительных творческих и профессиональных успехов. Одну из премий традиционно присуждает глава кабмина.

Ранее телеканал 360 писал, что с 2020 года премии для молодых ученых, которые работают в области науки и техники, вырастут вдвое и достигнут миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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