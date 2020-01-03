Поклонская предложила убрать «голубые огоньки» из новогодних эфиров

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская недовольна программой федеральных каналовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что федеральным телеканалам во время январских каникул необходимо показывать больше новых программ. По мнению парламентария, многие россияне устали от «голубых огоньков».

«Не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать „голубые огоньки“ и другие устаревшие шоу», — отметила депутат в своем telegram-канале. Поклонская подчеркнула, что в наступившем году на экранах все те же «звездные лица, песни в стиле „муси-пуси“ и петросяновские каламбурчики».

Ранее Поклонская призналась, что ее мечты в 2020 будут связаны с примирением России и Украины. Как заявила депутат, самое главное, чтобы россияне и украинцы смогли ездить друг к другу в гости, а новый украинский президент Владимир Зеленский навел порядок в своей стране, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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