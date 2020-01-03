03 января 2020

Шнуров в стихах высмеял Собчак

© Служба новостей «URA.RU»
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Группировка «Ленинград». Магнитогорск, шнуров сергей
Сергей Шнуров подтвердил свое участие в американском фестивале Coachella и отметил, что честно заслужил это выступлениеФото: Илья Московец © URA.RU

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал новое четверостишие, в котором похвастался участием своего коллектива на крупнейшем музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Также этими стихами певец ответил телеведущей Ксении Собчак.

«Я в апреле буду на Коачелле. Предыдущий год пахал, как лось. Заработал честно на качели, даже скидываться с кем-то не пришлось», — поделился Шнуров в соцсети. Стихи он приложил к фотографии, на которой он качается на качелях на одном из горных курортов. Так Шнуров иронично ответил на пост телеведущей Ксении Собчак, которая ранее в своем Instagram рассказала, что честно заработала на каникулы во французском курорте Куршевель.

Ранее телеканал 360 сообщил, что группа «Ленинград» станет единственной русскоязычной группой, которая поедет на калифорнийский фестиваль. Коллектив Шнурова воссоединится после своего прощального тура и даст полноценные концерты 12 и 19 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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