Фигурант дела депутата Кинева умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался Сергей Чуваков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело «Ройзмана-Кинева»

Скончался экс-помощник депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева Сергей Чуваков — фигурант дела об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской, которую убили ради квартиры. Об этом «URA.RU» сообщил глава фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов.

«Сергей умер во сне, 31 декабря. Остановилось сердце. Завтра, 5 января состоятся похороны, там может скажут точную причину смерти», — поделился с «URA.RU» Кабанов.

В 2013 году 80-летняя Ледовская обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Она была готова отдать властям свою трехкомнатную квартиру. Тогда Ройзман перенаправил пенсионерку к Киневу, который оставил ее без квартиры, а позже организовал убийство старушки. Чуваков занимался переоформлением документов квартиры Ледовской, позднее он должен был передать Киневу его долю на сумму более 3 млн рублей. По словам Кабанова, Чуваков не знал о махинациях Кинева.

В итоге пенсионерку заставили подписать договор пожизненной ренты и договор дарения недвижимости Чувакову. В итоге Кинев получил 16 лет колонии, Чуваков получил срок по уголовной статье «мошенничество», однако весной этого года вышел на свободу.