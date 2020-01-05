Почти две трети россиян пожаловались на общественный транспорт

Жители российских городов недовольны наземным общественным транспортом. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ.
«58% жителей городов-миллионников жалуются на недостатки в работе автобусов, троллейбусов и трамваев. В целом по России этот показатель немного выше — 62%», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.
Главная претензия респондентов к транспорту в том, что он редко ходит. Среди других причин — переполненные салоны и грубость со стороны водителей и кондукторов.
Уточняется, что только 27% опрошенных ежедневно ездят на общественном транспорте. В свою очередь, самой популярной альтернативой наземному общественному транспорту являются автомобили. Так, в городах-миллионниках машиной пользуются 52% респондентов, в более маленьких городах — 49%, в селах — в 47%.
При этом в столице РФ ситуация иная. Так, опрос показал, что 81% москвичей довольны общественным транспортом, а ежедневно им пользуются 54% респондентов.