04 января 2020

Почти две трети россиян пожаловались на общественный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Недовольство россиян связано с тем, что транспорт редко ходитФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители российских городов недовольны наземным общественным транспортом. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ.

«58% жителей городов-миллионников жалуются на недостатки в работе автобусов, троллейбусов и трамваев. В целом по России этот показатель немного выше — 62%», — сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

Главная претензия респондентов к транспорту в том, что он редко ходит. Среди других причин — переполненные салоны и грубость со стороны водителей и кондукторов.

Уточняется, что только 27% опрошенных ежедневно ездят на общественном транспорте. В свою очередь, самой популярной альтернативой наземному общественному транспорту являются автомобили. Так, в городах-миллионниках машиной пользуются 52% респондентов, в более маленьких городах — 49%, в селах — в 47%.

При этом в столице РФ ситуация иная. Так, опрос показал, что 81% москвичей довольны общественным транспортом, а ежедневно им пользуются 54% респондентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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