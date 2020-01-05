04 января 2020

Работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские компании поднимут зарплату в среднем на 10%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские компании планируют повысить зарплаты сотрудникам на 10% в 2020 году. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

Большая часть как российских, так и представленных в стране иностранных компаний планируют пересмотреть зарплаты в 2020 году. «Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом», — цитирует исследование «Российская газета». Иностранные организации, работающие в России, планируют повысить зарплаты на 7%.

Часть российских работодателей (20%) готовы пересмотреть зарплаты уже в январе. Среди организаций с зарубежным капиталом повысить оклады в первый месяц 2020 года готовы только 16%. Остальные участники исследования заявили, что планируют повысить зарплаты в первом полугодии.

В конце декабря лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил раздать россиянам триллион рублей, который чиновники не успели освоить в 2019 году, напоминает «Царьград». По словам политика, эту сумму можно выплатить людям как 13-ю зарплату, стипендию или пенсию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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