Патриарх Кирилл отстранил от должности митрополита, отвечающего за Западную Европу
Митрополит Нестор был отстранен от управления решением патриарха Кирилла
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.
«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы», — говорится в сообщении. Временно управлять структурами будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Дмитрию Медведеву высокую церковную награду — орден святого благоверного князя Димитрия Донского I степени. Торжественная церемония состоялась в день тезоименитства заместителя председателя Совета безопасности РФ.
- Степан08 ноября 2025 22:06А судьи кто?