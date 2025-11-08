Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Все государственные ТЭС перестали работать на Украине

08 ноября 2025 в 19:56
В компании отметили, что станции в огне

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Все государственные теплоэлектростанции Украины прекратили работу. Об этом заявили в компании «Центрэнерго».

«Нет генерации на ТЭС», — говорится в соообщении компании в соцсетях. Притом там отметили, что станции в огне. Речь идет о Трипольской станции (Киевская область), Змиевской (Харьковская область), а также Углегорской (подконтрольная Киеву часть ДНР). 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

