Все государственные ТЭС перестали работать на Украине
08 ноября 2025 в 19:56
В компании отметили, что станции в огне
Все государственные теплоэлектростанции Украины прекратили работу. Об этом заявили в компании «Центрэнерго».
«Нет генерации на ТЭС», — говорится в соообщении компании в соцсетях. Притом там отметили, что станции в огне. Речь идет о Трипольской станции (Киевская область), Змиевской (Харьковская область), а также Углегорской (подконтрольная Киеву часть ДНР).
