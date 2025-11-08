Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Крушение вертолета в Дагестане сняли с нового ракурса

Вертолет в Дагестане перед крушением потерял управление
08 ноября 2025 в 21:24
Инцидент произошел в населенном пункте Ачи-Су

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети появились кадры крушения вертолета в Дагестане. На них видно, как вертолет пытается сесть на пирс.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, вертолет начал терять управление. Вертолет несколько раз пытался подняться в воздух.

Частный вертолет Ка-226 летел из Кизляра в Избербаш. В вертолете находилось семь сотрудников Кизлярского КМЗ. На месте происшествия погибли замгендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер и главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров скончался в больнице.

