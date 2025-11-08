Крушение вертолета в Дагестане сняли с нового ракурса
Инцидент произошел в населенном пункте Ачи-Су
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сети появились кадры крушения вертолета в Дагестане. На них видно, как вертолет пытается сесть на пирс.
На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, вертолет начал терять управление. Вертолет несколько раз пытался подняться в воздух.
Частный вертолет Ка-226 летел из Кизляра в Избербаш. В вертолете находилось семь сотрудников Кизлярского КМЗ. На месте происшествия погибли замгендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер и главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров скончался в больнице.
